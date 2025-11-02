إعلان

الداخلية تضبط 14 شخصًا استغلوا 18 طفلًا في التسول بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

12:18 م 02/11/2025

كتب– علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 14 شخصًا، بينهم 8 رجال و6 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال الحملة الأمنية، تم ضبط المتهمين بصحبة 18 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول في الشوارع.

وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة هذا النشاط الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من استغلال الأطفال.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

