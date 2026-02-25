إعلان

محافظ الفيوم يحيل رئيس حي غرب للتحقيق بسبب تدني النظافة والإشغالات

كتب : حسين فتحي

05:09 م 25/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محافظ الفيوم (2)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الفيوم (3)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الفيوم (5)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الفيوم (6)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الفيوم (7)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الفيوم (8)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الفيوم (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، إحالة رئيس حي غرب مدينة الفيوم للتحقيق، لتقصيره فى أداء مهام عمله، وعدم متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والإشغالات.

كان محافظ الفيوم، قام بجولة ميدانية مفاجئة بنطاق حي غرب، لمتابعة حالة النظافة العامة، ورفع الإشغالات، شملت مناطق؛ المشتل، ومساكن المرور، ومساكن غرب التعاونيات، ومساكن الكيمان القديمة، ومساكن المدينة الصناعية، وشارع المدارس بمنطقة الفوال، وخلف كلية التربية، وخلال الجولة، رصد المحافظ، تراكمات القمامة، وتدني حالة النظافة، وزيادة الإشغالات بالشوارع، وبناءً على ذلك، قرر محافظ الفيوم، إحالة رئيس الحي للتحقيق.

كما وجه "غنيم" بسرعة رفع تراكمات القمامة والإشغالات ومخلفات البناء، لإضفاء الشكل الحضاري على الشوارع والميادين، مؤكداً ضرورة المتابعة الدورية لضمان عدم وجود هذه التراكمات مرة أخرى.

كما شملت الجولة، متابعة أعمال صرف المقررات التموينية للمواطنين من الجمعية المصرية للسلع الغذائية، حيث اطمأن المحافظ على توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية، وناقش المواطنين المترددين على المنفذ حول جودة وأسعار السلع، وأكد محافظ الفيوم، استمرار الجولات الميدانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لمتابعة حالة النظافة العامة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم رئيس حي غرب الفيوم إحالة للتحقيق جولة محافظ الفيوم أعمال النظافة بالفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
أخبار مصر

بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
حوادث وقضايا

محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
فيديوهات رمضان

بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالدقهلية
أول تقرير رسمي عن "دراما رمضان".. ماذا تضمن؟
أخبار وتقارير

أول تقرير رسمي عن "دراما رمضان".. ماذا تضمن؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة