قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، إحالة رئيس حي غرب مدينة الفيوم للتحقيق، لتقصيره فى أداء مهام عمله، وعدم متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والإشغالات.

كان محافظ الفيوم، قام بجولة ميدانية مفاجئة بنطاق حي غرب، لمتابعة حالة النظافة العامة، ورفع الإشغالات، شملت مناطق؛ المشتل، ومساكن المرور، ومساكن غرب التعاونيات، ومساكن الكيمان القديمة، ومساكن المدينة الصناعية، وشارع المدارس بمنطقة الفوال، وخلف كلية التربية، وخلال الجولة، رصد المحافظ، تراكمات القمامة، وتدني حالة النظافة، وزيادة الإشغالات بالشوارع، وبناءً على ذلك، قرر محافظ الفيوم، إحالة رئيس الحي للتحقيق.

كما وجه "غنيم" بسرعة رفع تراكمات القمامة والإشغالات ومخلفات البناء، لإضفاء الشكل الحضاري على الشوارع والميادين، مؤكداً ضرورة المتابعة الدورية لضمان عدم وجود هذه التراكمات مرة أخرى.

كما شملت الجولة، متابعة أعمال صرف المقررات التموينية للمواطنين من الجمعية المصرية للسلع الغذائية، حيث اطمأن المحافظ على توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية، وناقش المواطنين المترددين على المنفذ حول جودة وأسعار السلع، وأكد محافظ الفيوم، استمرار الجولات الميدانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لمتابعة حالة النظافة العامة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.