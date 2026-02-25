نعى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإذاعي القدير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أحد أبناء محافظة قنا، وأحد رموز الإعلام العربي، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والمهني.

وأعرب محافظ قنا، عن تعازيه لأسرة الفقيد وجموع أبناء محافظة قنا، مؤكدًا أن محافظة قنا فقدت اليوم واحدًا من أبرز أبنائها المخلصين، الذي رفع اسم المحافظة عاليًا في كافة المحافل، وكان نموذجًا يحتذى به في الارتقاء بالذوق العام عبر أثير الإذاعة.

ويعد الإذاعي الراحل فهمي عمر، من أبرز الإذاعيين الكبار، والذي ولد بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، والتحق بالعمل في الإذاعة، وقدم خلالها مسيرة مهنية كبيرة، حتى لقب بـ"شيخ الإذاعيين".