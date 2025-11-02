الداخلية تسقط تاجر ألعاب نارية ضبط بحوزته مليون و300 ألف قطعة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في الألعاب النارية وترويجها، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية وحيازتها والاتجار بها لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط أحد الأشخاص (بائع – مقيم بالجيزة) أثناء قيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعُثر بحوزته على ألف قطعة مختلفة الأشكال والأحجام.

وباستكمال الفحص، أمكن تحديد مصدر تلك المضبوطات، وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثاني، وعُثر داخل منزله على نحو مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، بالإضافة إلى كمية من الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهته، أقر باستغلال منزله في تصنيع الألعاب النارية وترويجها بعدد من المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.