"حدفه بحجر".. تفاصيل إصابة طالب بانفجار في العين داخل مدرسة بكرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة إصابة طالب بالصف السادس الابتدائي بانفجار في العين اليسرى داخل إحدى المدارس بدائرة قسم كرداسة، إثر إلقاء زميله حجرًا عليه أثناء تواجدهما بحوش المدرسة.

قررت النيابة العامة:

استدعاء مسؤولي المدرسة لسماع أقوالهم حول واقعة الإشراف والمتابعة داخل الفناء، وطلب التقرير الطبي النهائي لحالة الطالب المصاب وبيان مدى إصابته والعاهة الناتجة عنها إن وجدت، واستجواب الطالب المتهم بحضور أحد أفراد أسرته وممثل من الشؤون الاجتماعية، نظرًا لحداثة سنه، والتصريح بفحص كاميرات المراقبة داخل المدرسة إن وجدت، لتحديد ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بحضور كهربائي بصحبة نجله البالغ 11 عامًا إلى مكتب المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة، وتقديمه تقريرًا طبيًا يُثبت إصابة ابنه بانفجار في القرنية.

وأفاد ولي الأمر في بلاغه أن طالبًا، بالصف الأول الإعدادي بذات المدرسة، ألقى حجرًا على نجله أثناء وجوده في فناء المدرسة، مما تسبب في إصابته البالغة بعينه اليسرى.

ضبط المتهم وتحقيقات الشرطة

تمكن رجال المباحث من ضبط الطالب المتهم، وبمواجهته أمام اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنها حدثت أثناء اللعب داخل حوش المدرسة ودون قصد الاعتداء.

كما حرر والد المجني عليه محضرًا يتهم فيه الطالب المتسبب في الإصابة، بالإضافة إلى إهمال إدارة المدرسة في الإشراف على الطلاب.

وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.