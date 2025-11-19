تواصل النيابة العامة مرافعتها في قضية "المخدرات الكبرى"، المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، حيث كشف ممثل النيابة عن استمرار المتهم الثالث في ممارسة نشاطه الإجرامي من داخل السجن.

وأوضح ممثل النيابة أن المتهم الثالث كان على علاقة عاطفية سرية بالمنتجة سارة خليفة، وأدار معها التشكيل الإجرامي حتى وهو خلف القضبان.

وأضاف وكيل النيابة أن المتهم ينتمي لفئة العناصر الخطرة ذات السوابق الإجرامية، حيث سبق تورطه في عدة قضايا وأنشطة محظورة، ولم يمنعه الحبس من مواصلة عمله غير المشروع. وأكد ممثل النيابة أن المتهم استخدم هاتفه لإدارة التشكيل العصابي وعمليات الاتجار وتنظيمها من داخل زنزانته، قائلاً: "لمثل هؤلاء الأشخاص لا يردعهم الحبس، بل الإعدام شنقًا".