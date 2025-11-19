شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية "المخدرات الكبرى"، مرافعة النيابة العامة حول الدور المنسوب للمتهم السادس، شقيق المنتجة.

وأوضحت النيابة خلال مرافعتها أن شقيق سارة خليفة قام بتصوير لقطات لشباب أثناء تعاطيهم عقاقير شديدة الخطورة، حيث استخدمهم أفراد التشكيل كفئران تجارب لاختبار مدى صلاحية المواد المخدرة المصنَّعة قبل ترويجها.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم السادس سجّل مشاهد تُظهر حالات هلاوس حادة وتشنجات لشباب فقدوا وعيهم تمامًا، وبدوا خلالها "أحياء كالأموات"، في لقطات وصفتها النيابة بأنها تجسّد فداحة الأثر الناتج عن تلك المواد التي جرى تصنيعها داخل معامل التشكيل.

وخلال المرافعة، قال ممثل النيابة العامة أمام المحكمة: "أستحلفكم، سيادة الرئيس، أن يُغَيَّب حكمكم هؤلاء المتهمين عن الحياة."

