النيابة تطالب بالإعدام شنقًا لسارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة النيابة العامة في قضية "المخدرات الكبرى"، اليوم الأربعاء، المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم بالإعدام شنقًا.

وأوضحت التحقيقات أن العصابة تتزعّمها عدة متهمين من بينهم سارة خليفة، وقد تولت ضخ الأموال والسفر خارج البلاد للتنسيق بين أعضاء المنظمة، بينما تولى آخرون تحضير المخدرات وتجربتها داخل وحدة سكنية لإتمام عمليات التصنيع والتعبئة، قبل توزيعها وبيعها داخل مصر، بالتعاون مع باقي أعضاء العصابة من السادس وحتى الثامن والعشرين.

وأثبتت التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث جلبوا المواد الخام من الخارج، وتم تصنيعها باستخدام طرق معينة وإجراء اختبارات للتأكد من فعاليتها، كما أكدت إدارة مكافحة المخدرات تطابق المضبوطات والأدوات مع المحادثات الهاتفية بين المتهمين، ما يثبت تورطهم الكامل في جلب وتصنيع وتوزيع المواد المخدرة داخل البلاد.

