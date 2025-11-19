قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقتل طفلة البرميل في بولاق الدكرور

جددت جهات التحقيق بالجيزة حبس المتهمين الثلاثة في واقعة مقتل "طفلة البرميل" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتهم باعترافاتهم السابقة، ومراجعة تقرير الطب الشرعي ومحضر التحريات الذي أكد تورطهم في الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن الاعتداء على الطفلة البالغة 12 عامًا تم بشكل جماعي داخل منزل الأسرة بزعم تأديبها، ما أدى إلى وفاتها خلال شهر رمضان الماضي، قبل أن ينقلوا الجثة داخل حقيبة سفر ووضعوها في برميل مغلق ومغطى بطبقات من الفوم لإخفاء الرائحة.

كما تناولت النيابة تضارب أقوال المتهم الرئيسي، الذي حاول في البداية إلصاق الجريمة بشخص آخر، قبل أن تكشف مراجعة كاميرات المراقبة ودراسة البلاغات هويته ودوره الكامل في الحادث. وتم استمرار سماع الشهود وفحص الأدلة تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.