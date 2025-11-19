جريمة مزدوجة في فيصل.. مسجل خطر يحتجز صديقه وزوجته تقفز من الطابق الرابع
كتب : صابر المحلاوي
02:38 م 19/11/2025
جثة - أرشفية
شهدت منطقة فيصل بالهرم جريمة مأساوية، حيث احتجز مسجل خطر صديقه بعدما اكتشف قيامه بسرقة بعض المتعلقات من منزله، وعندما حضرت زوجة المحتجز لإنقاذه، أصابها الخوف فقفزت من الطابق الرابع لتسقط جثة هامدة.
وكشفت تحريات مباحث الجيزة، بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أهالي المنطقة بسقوط سيدة غارقة في دمائها على الأرض وهروب صاحب الشقة التي قفزت منها، عن تفاصيل الواقعة. وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم إلى مسرح الحادث، وتبين العثور على جثة سيدة ثلاثينية أسفل عقار في شارع فيصل. وعند صعود رجال الشرطة إلى الشقة، عُثر على شخص آخر مقيد ومصاب بجروح نتيجة التعدي عليه بالضرب المبرح، فيما لم يُعثر على صاحب الشقة.
وأشارت التحريات إلى أن الشقة مملوكة لمسجل خطر، وأن المصاب هو صديقه، والسيدة المتوفاة زوجة المصاب. وأكدت التحقيقات أن المسجل اكتشف سرقة صديقه لبعض متعلقات شقته مثل "مروحة وصاروخ كهرباء"، فاستدرجه إلى شقته وقام بتقييده والتعدي عليه بالضرب. وعندما جاءت الزوجة لإحضار المسروقات، شاهدت حالة زوجها والإصابات التي لحقت به، إضافة إلى رفض صاحب الشقة خروج كليهما، فانتابها الخوف فقفزت من الشرفة لتسقط جثة هامدة.
تم نقل جثة السيدة والمصاب إلى المستشفى، بينما انطلقت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، للبحث عن المتهم، وتمكنت من ضبطه. وبمواجهته اعترف بالتعدي على صديقه لاستعادة المسروقات، ونفى صلته بوفاة الزوجة مؤكّدًا أنها قفزت بنفسها.
تم تحرير المحضر اللازم وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.