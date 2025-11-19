ضبط عاطلين سرقا موتوسيكل وباعوه بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بسرقة دراجة نارية بكفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بهذا الشأن، وأمكن تحديد الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو، والتي كانت بدون لوحات معدنية، ملك عامل مقيم بدائرة مركز شرطة قلين. وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري قام مجهولون بسرقة دراجته النارية أثناء تواجده بأرضه الزراعية في دائرة المركز.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، والتصرف في الدراجة النارية بالبيع لدى عميلهما سيئ النية، والذي تم ضبطه وبحوزته الدراجة المستولى عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.