بسبب استعراض .. ضبط قائدي سيارتين ملاكي بالجيزة

كتب : علاء عمران

02:00 م 19/11/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائدي سيارتين ملاكي بأداء حركات استعراضية أثناء سيرهما بأحد الطرق بالجيزة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما، إحداهما منتهية التراخيص ومقيدة بحظر جمرك، وقائديهما (عامل لا يحمل رخصة قيادة وسائق) مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في حفل زفاف.
تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

