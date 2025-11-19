هرم من السبائك.. كيف تحول 1800 حرز منذ عقود إلى رصيد ذهبي تاريخي؟ | فيديو

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كشفت خلاله حقيقة فيديو متداول لسحب فرد شرطة رخصة سيارة بسبب كوب شاي على الدائري الأوسطي.

قالت الداخلية في بيانها، إنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضرر خلاله أحد الأشخاص من أحد أفراد الشرطة والإدعاء بقيامه بسحب تراخيص السيارة قيادته دون وجه حق لرفضه إعداد كوب شاي له حال سيره بالطريق الدائري الأوسطي.

أضافت الداخلية، أنه بالفحص تبين أنه تم سحب تراخيص المذكور لتركيبه "سارينة" بالسيارة قيادته بالمخالفة للقانون.

وأشارت إلى أنه تم مجازاة فرد الشرطة المشار إليه لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى بما يتفق مع ثوابت الوزارة.