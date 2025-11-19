إعلان

الحكم في استئناف هدير عبدالرازق على منعها من التصرف في أموالها اليوم

كتب : محمود الشوربجي

03:00 ص 19/11/2025

هدير عبدالرازق

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق على قرار منعها من التصرف في أموالها، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى يخالف قيم المجتمع.

ويأتي نظر هذا الاستئناف بعد أسابيع من حكم سابق أصدرته المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضى بحبس هدير عبدالرازق لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بـ "نشر محتوى يخالف الآداب العامة ويحث على الفسق والفجور" عبر حساباتها.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن المقاطع المصورة التي قدمتها المتهمة للجمهور تضمنت إيحاءات اعتبرتها مخالفة للقانون المنظم لجرائم تقنية المعلومات والمحتوى غير اللائق.

