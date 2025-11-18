في قلب أحد الشوارع الضيقة بمنطقة بولاق أبو العلا، وتحديدًا في شارع الوجه المتفرع من شارع بولاق الجديد، فوجئ الأهالي بتصاعد كثيف للدخان وضوء نار يتسلل من واجهة أحد محلات المفروشات.

لحظات من القلق والارتباك سيطرت على سكان المنطقة، قبل أن يتأكدوا من اندلاع حريق داخل محل يقع أسفل عقار مكون من طابقين فقط، لكنه محاط بمبانٍ قديمة ومتلاصقة تزيد من احتمالات امتداد اللهب.

لم تمض دقائق حتى وصلت ثلاث سيارات إطفاء إلى المكان، وسط تجمّع كبير من الأهالي الذين حاولوا بكل الطرق المساعدة في إبعاد المارة وفتح الطريق أمام قوات الحماية المدنية. تصاعدت ألسنة اللهب من داخل المحل، فيما كانت أقمشة المفروشات تُغذي الحريق وتضاعف كثافة الدخان.

لحظات الرعب

عمل رجال الإطفاء بحرفية وسرعة للسيطرة على النيران قبل أن تلتهم العقار بالكامل. وبعد جهود استمرت لدقائق طويلة بدت كالساعات، تمكنت القوات من إحكام السيطرة على مصدر الاشتعال، لينخفض صوت اللهب تدريجيًا حتى خمدت النيران تمامًا ومن ثم بدء مرحلة التبريد لمنع تجدد النيران.