تأجيل محاكمة 3 متهمين في "خلية النزهة" إلى 2 فبراير

كتب : محمود الشوربجي

07:58 م 18/11/2025

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة بخلية النزهة، لجلسة 2 فبراير للمرافعة.

ووجه للمتهم الأول تهم قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ووجه لباقي المتهمين الانضمام للخلية مع علمهم بأغراضها.

خلية النزهة محمد السعيد الشربيني جماعة إرهابية

