الداخلية تكشف ملابسات تهديد أسرة بسلاح أبيض بعين شمس | فيديو

تصوير -هاني رجب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يحمل سلاحًا أبيض ويهدد أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بعد الفحص تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكي، وهو تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، الذي أفاد بتضرره من شخص آخر بسبب خلافات جيرة تتعلق بركن سيارته والوقوف المتكرر أسفل العقار الذي يسكنه.

وأمكن تحديد وضبط الظاهر في مقطع الفيديو، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في التعدي. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.