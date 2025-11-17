لم يكن مساءً عاديًا في أحد شوارع الهرم الهادئة. دقيقة واحدة فقط كانت كافية لتتحول المنطقة إلى مسرح رعب بعد أن سيطرت الغيرة والشك على عقل شاب عاطل، فقرر مواجهة ما يتخيله برصاصة.

القصة بدأت حين وقف السائق الثلاثيني أمام شقة سيدة انفصلت حديثًا عن زوجها. وجوده هناك لم يمر مرور الكرام على طليقها، الذي كان يغلي داخله شعور حارق بأن زوجته تركته لتتزوج من هذا الرجل تحديدًا. شكوك بلا دليل، لكنها كانت كفيلة بإشعال شرارة الجنون.

رصاص الغيرة

تصاعدت الهواجس حتى فقد العاطل السيطرة، وتوجه مسرعًا إلى مكان تواجد السائق، حاملاً فرد خرطوش. لم ينطق بكلمة، لم يطلب تفسيرًا، كل ما فعله أنه رفع السلاح وأطلق رصاصة مباشرة في بطن المجني عليه، لتسقط بعدها الحقيقة والخيال معًا على الأرض.

تجمّع السكان في لحظات، فيما كان السائق ينزف بشدة، يترنح بين الوعي والغيبوبة. تم استدعاء الإسعاف ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما فرّ الجاني هاربًا تاركًا خلفه مشهدًا من الفزع والدم.

سرعان ما بدأت الأجهزة الأمنية تمشيط المنطقة، واستماع الشهود وفحص الكاميرات. لم يستغرق الأمر طويلًا حتى حُددت هوية المتهم شاب في نفس عمر الضحية له سوابق جنائية وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

اعترف المتهم بأن الغيرة والظنون دفعته لإطلاق النار، مدعيًا أن طليقته طلبت الطلاق للزواج من السائق. ادعاء لم تثبته أي تحقيقات، لكنه كان كافيًا لتقوده إلى فعلته.