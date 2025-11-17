أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تفحص وتحقق في جميع الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون، حتى لو ترتب على ذلك إعادة الانتخابات في دائرة كاملة أو في المرحلة بأكملها.

وأضاف رئيس الهيئة أن أي تجاوز يثبت وقوعه في لجنة فرعية يمكن أن يؤدي إلى إبطال نتيجة الدائرة بالكامل، مؤكدًا أن الهيئة لا تتساهل مع أي إخلال يؤثر على إرادة الناخبين.

وأوضح أن الهيئة تلقت حتى الآن 88 تظلمًا، ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات غدًا الثلاثاء.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب قد أُجريت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في 14 محافظة، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، في 70 دائرة انتخابية و5606 لجان فرعية، وبإجمالي 1446 مترشحًا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تابع الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الفردية، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون وضمان شفافية الإجراءات، والتحقق من حصول كل مرشح على صورة من كشف الأصوات، واتخاذ القرار المناسب عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة، مع ضرورة إعلان مخالفات الدعاية الانتخابية لضمان رقابة فعالة وعدم تكرارها.

