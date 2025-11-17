قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم إعلان نتيجة الانتخابات غدًا الثلاثاء وذلك وفقًا للجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابات لمجلس النواب 2025.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وما تم فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهيئة تفحص وتُحقق في كافة الشكاوى التي تلقتها بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح بشأن الشكاوى في إطار القانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وأجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في 14 محافظة، وبلغ عدد من حق لهم التصويت 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، وشملت 70 دائرة انتخابية و5606 لجان فرعية، بإجمالي 1446 مُرشحًا يتنافسون على مقاعد المرحلة الأولى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه تابع الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الفردية، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون والطعون الانتخابية، وضمان شفافية الإجراءات، والتحقق من وصول مندوب كل مرشح لصورة كشف الأصوات، واتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة، مع الإعلان عن المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الرقابة الفعالة وعدم تكرارها في الجولات القادمة.

اقرأ أيضا:

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

رئيس "الوطنية للانتخابات": تلقينا 88 تظلمًا حتى الآن

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

الوطنية للانتخابات: قد نلغي انتخابات النواب بأكملها إذا لزم الأمر

رئيس الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين

الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدًا

السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر

اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)