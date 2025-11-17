"ملاكي وميكروباص" يسيران عكس الاتجاه بمصر الجديدة.. والشرطة تتدخل
كتب : علاء عمران
02:15 م 17/11/2025
المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين "ملاكي وميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين "ساريتي التراخيص" وقائديهما، أحدهما موظف مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، والآخر سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد اختصار الطريق.
وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.