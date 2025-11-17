إعلان

"ملاكي وميكروباص" يسيران عكس الاتجاه بمصر الجديدة.. والشرطة تتدخل

كتب : علاء عمران

02:15 م 17/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين "ملاكي وميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين "ساريتي التراخيص" وقائديهما، أحدهما موظف مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، والآخر سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد اختصار الطريق.
وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مواقع التواصل الاجتماعي السير عكس الاتجاه وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو