مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
كتب : علاء عمران
12:12 م 17/11/2025
تبادل لإطلاق النار مع الشرطة
تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة، تخصص أفراده في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بحق المواطنين، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة سوهاج.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة الهاربة من تنفيذ الأحكام القضائية، والتصدي الحاسم للتشكيلات العصابية. حيث نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في تحديد مكان اختباء تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عناصر شديدة الخطورة بدائرة مركز دار السلام.
وتبين أن المتهمين محكوم عليهم بالسجن المشدد والمؤبد في قضايا شروع في قتل، وسرقة بالإكراه، وخطف، وحيازة أسلحة نارية، واستعراض قوة. كما أنهم مطلوبون على ذمة جنايتين تتعلقان بالخطف والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد أفراد الشرطة.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى تتبع العناصر وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قوات قطاع الأمن المركزي. وما أن شعر المتهمون باقتراب القوات حتى بادروا بإطلاق النار، مما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرع العناصر الثلاثة وإصابة ضابط شرطة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتم العثور بحوزة المتهمين على 6 قطع سلاح ناري، شملت 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش، إضافة إلى كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.