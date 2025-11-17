إعلان

لترشيد الكهرباء.. تحرير 135 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

كتب : علاء عمران

11:27 ص 17/11/2025

غلق المحال

أغلقت وزارة الداخلية 135 محلًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 135 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
ويأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

غلق المحال ترشيد الكهرباء وزارة الداخلية

