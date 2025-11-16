في أول رد فعل على فيديو تشويه سمعتها، قالت المهندسة أميرة حسان، الشهيرة بـ"أميرة الذهب"، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد صانعي وناشري الفيديو.

وأكدت أميرة الذهب أنها تتعرض لمحاولات لتشويه سمعتها، وقالت عبر حساباتها الرسمية: "لا تقلقوا، نحن في بلد القانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص صنع أو نشر فيديو AI بهدف تشويه اسمي وسمعتي. كوني امرأة مصرية مهندسة وتاجرة، تركيزي كله على عملي ومشاريعي الناجحة".

وأضافت أميرة الذهب أن جميع الفيديوهات والصور المتداولة مفبركة وتهدف لإثارة الشائعات، مؤكدة أنها لن تسمح لأي محتوى زائف بالتأثير على سمعتها أو أعمالها في مجال الذهب.