إحالة ديلر "آيس" بالجيزة للمحاكمة الجنائية

أحالت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة عاطلًا إلى المحاكمة الجنائية بعد ضبطه بحوزته كمية من مخدر “الآيس” معدة للترويج للعملاء.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تورط المتهم في الاتجار بالمخدرات، واستغلاله دراجة نارية للتنقل بين زبائنه في مناطق مختلفة بالمحافظة، بهدف توسيع دائرة البيع وانتشار المخدرات.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت فرق المباحث من تتبع تحركات المتهم وتنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبطه وبحوزته المخدرات، كما أقر المتهم بحيازتها بقصد الاتجار وأرشد عن مصدرها.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بإحالته إلى المحاكمة الجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية.

