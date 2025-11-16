إعلان

قرار جديد من القضاء بشأن تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر

كتب : محمود الشوربجي

01:56 م 16/11/2025

هيفاء وهبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها، للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مشيرة إلى أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع، ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.

وطالب المحامي سامح المحكمة بإلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا لحين إعادة تنظيمها بما يتوافق مع الدستور والقانون.

وأكد تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها يعد اعتداءً على حرية الإبداع.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيفاء وهبي محكمة القضاء الإداري نقابة المهن الموسيقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر