قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها، للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مشيرة إلى أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع، ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.

وطالب المحامي سامح المحكمة بإلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا لحين إعادة تنظيمها بما يتوافق مع الدستور والقانون.

وأكد تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها يعد اعتداءً على حرية الإبداع.

