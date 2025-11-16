إعلان

أكاديمية الشرطة تختتم الدورة السادسة لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية بمصر

كتب : علاء عمران

11:50 ص 16/11/2025

الدورة السادسة لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية بم

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" الدورة التدريبية السادسة من البرنامج الخاص بالمرحلة الثانية من بروتوكول التعاون المصري-الإيطالي لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية، تحت عنوان "مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية" (إيتيبا 2).

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة، وشارك في الدورة 46 متدربًا من 22 دولة أفريقية، واشتملت على محاور عدة أبرزها:الإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولي والإقليمي، وآليات العمل الأمني لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، ومحاور التعاون الأمني للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وآليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية لمجابهة الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق الإنسان.

ويأتي التعاون الأمني المصري - الإيطالي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعكس الثقة في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وقدرتها على نقل خبراتها للكوادر الأفريقية، ودورها الفعال على المستويين المحلي والإقليمي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية أكاديمية الشرطة مركز بحوث الشرطة





