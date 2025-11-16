الداخلية تكثف الحملات التموينية لضبط المخابز ومنع التلاعب بالخبز



كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وبيعها بأزيد من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت حملات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم ضبط 9 أطنان دقيق أبيض مدعم خلالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.