كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص من سرقة أبواب حديدية من إحدى المقابر بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وهو عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبمواجهته، اعترف بسرقة الأبواب الحديدية، وأرشد عن مكان بيعها لدى عميلته "سيئة النية"، وهي تاجرة خردة تقيم بدائرة القسم. وبمواجهتها، أقرت بشراء المسروقات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

