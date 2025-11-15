"نشل وكسر الأبواب".. الأمن يطيح بعصابات سرقة متاجر ومنازل



كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه عدة ضربات أمنية ضد مرتكبي جرائم السرقات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.

في دائرة قسم السلام ثان، تم ضبط عاطلين أحدهما له معلومات جنائية، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل. وأقر المتهمان بارتكاب 4 وقائع، وتم ضبط جميع المسروقات.

في دائرة قسم الجمالية، تم ضبط سيدة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن تعمل به بأسلوب المغافلة، وعُثر بحوزتها على كامل المسروقات.

في منطقة النزهة، ألقي القبض على عاطل له معلومات جنائية لارتكابه سرقة متاجر عبر كسر كالون الأبواب، واعترف بارتكاب 3 وقائع، وتم ضبط جميع المسروقات داخل مسكنه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

