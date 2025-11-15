إعلان

الداخلية تصدر بيانًا بشأن فيديو مرشح برلماني أثار الجدل بالقاهرة


كتب- محمد الصاوي:

01:47 ص 15/11/2025

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا قيام بعض الأشخاص تابعين لأحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بتعطيل الحركة المرورية في أحد الطرق بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة حال استقلالهم عدد من السيارات، وإدعاء المرشح المذكور بالتعنت في إتخاذ الإجراءات حياله.

بحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بالفحص تبين أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المشار إليها في حينه، وإعادة الحالة المرورية لطبيعتها دون تجاوز؛ وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الإدعاءات.

