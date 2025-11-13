إعلان

وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

كتب : علاء عمران

05:23 م 13/11/2025

اللواء محمود توفيق يستقبل علي يرلي كايا

كتب - علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نظيره التركي علي يرلي كايا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية إلى مصر، في إطار دعم علاقات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة التطورات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الوزير التركي عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية المصرية في مكافحة مختلف أنواع الجرائم، خاصة العابرة للحدود ومكافحة المخدرات، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الوزير التركي أن زيارته للقاهرة تأتي في سياق توطيد العلاقات الوثيقة بين مسؤولي البلدين، معربًا عن اهتمام بلاده بتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية.

من جانبه، رحب اللواء محمود توفيق بوزير الداخلية التركي والوفد المرافق، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين حكومتي وشعبي مصر وتركيا، وما تعكسه من تعاون مثمر بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية.

وأشار وزير الداخلية إلى حرص مصر على تعزيز آليات التعاون في مجالات مكافحة الجريمة وبناء القدرات وتبادل الخبرات، لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

