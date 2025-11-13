إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس الإسكندرية رميًا بالرصاص


كتب - محمد الصاوي:

04:32 م 13/11/2025

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية

كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية تفاصيل واقعة مقتل مهندس بالرصاص في منطقة كرموز، بعد مشاجرة نشبت بينه وبين صديقه القديم.

وتبين أن بلاغًا ورد لقسم شرطة كرموز بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، يفيد بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه مهندس، ما أسفر عن وفاته في الحال، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار بسيارته.

أظهرت التحريات أن المجني عليه حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات في أحد توكيلات السيارات، بينما تبين أن مرتكب الواقعة مهندس أيضًا، مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن أُودع على إثرها مصحة علاجية.

وبعد جهود أمنية مكثفة، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة. واعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة انتقامًا من صديقه بعد خلافات سابقة، على خلفية قيامه بسبّ زوجة المجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اعتذار الطرفين في نوفمبر 2024، إلا أن تعنيف والد المتهم له دفعه للتخطيط للانتقام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الاسكندرية مقتل مهندس كيمياء نووية رميًا بالرصاص

