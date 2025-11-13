إعلان

حجز دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق للحكم في ديسمبر المقبل

كتب : أحمد عادل

11:10 ص 13/11/2025

الحكم محمد عادل وإبراهيم فايق

قررت محكمة مدني جنوب الجيزة، حجز الدعوى المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، للحكم بجلسة 25 ديسمبر المقبل.

وتأتي الدعوى على خلفية أزمة تسريب محادثة حكام تقنية الفيديو (VAR)، والتي تضمنت حوارًا دار بين الحكم محمد عادل وحكم الفيديو محمد سلامة "ميدو" خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتم بثها عبر إحدى القنوات الفضائية.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بتخفيض الغرامة المالية الموقعة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، من مليون جنيه لكل منهما إلى 100 ألف جنيه، في القضية ذاتها المتعلقة بتسريب الحديث الصوتي بين الحكام أثناء المباراة.

