إعلان

شرطة النقل والمواصلات تضبط 1270 قضية متنوعة في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

10:29 ص 13/11/2025

شرطة النقل والمواصلات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات- خلال 24 ساعة- في إطار ضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، عن ضبط 1270 قضية متنوعة.

ويجرى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

اقرأ أيضًا:

نائب يطلق النار احتفالا بفوزه في انتخابات النواب.. والداخلية تصدر بيانا

رائحة الموت تكشف جريمة في "برميل" بشقة مهجورة في الجيزة.. والنيابة تحقق

"بنتي وبينا مشاكل عائلية".. اعترافات المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة النقل والمواصلات حملات أمنية وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عبر منصة مصر العقارية.. أماكن طرح 25 ألف شقة والمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه
أمطار غزيرة في العجمي.. نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية مبكرًا -صور
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر