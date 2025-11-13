شرطة النقل والمواصلات تضبط 1270 قضية متنوعة في 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات- خلال 24 ساعة- في إطار ضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، عن ضبط 1270 قضية متنوعة.

ويجرى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

