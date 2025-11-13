ضبط 120 مخالفة لمحال لم تلتزم بترشيد استهلاك الكهرباء



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 مخالفة لمحال تجارية لم تلتزم بقرار الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء، خلال 24 ساعة، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.



وجاءت التحركات الأمنية تنفيذًا لقرارات الحكومة الهادفة إلى الحفاظ على موارد الطاقة وضمان التزام المنشآت التجارية بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة الترشيد.



واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



