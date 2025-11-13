إعلان

ضبط 120 مخالفة لمحال لم تلتزم بترشيد استهلاك الكهرباء

كتب : علاء عمران

10:24 ص 13/11/2025

أرشيفية- استهلاك الكهرباء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 مخالفة لمحال تجارية لم تلتزم بقرار الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء، خلال 24 ساعة، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.


وجاءت التحركات الأمنية تنفيذًا لقرارات الحكومة الهادفة إلى الحفاظ على موارد الطاقة وضمان التزام المنشآت التجارية بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة الترشيد.


واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


نائب يطلق النار احتفالا بفوزه في انتخابات النواب.. والداخلية تصدر بيانا


رائحة الموت تكشف جريمة في "برميل" بشقة مهجورة في الجيزة.. والنيابة تحقق


"بنتي وبينا مشاكل عائلية".. اعترافات المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

الأجهزة الأمنية محال استهلاك الكهرباء

عبر منصة مصر العقارية.. أماكن طرح 25 ألف شقة والمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه
أمطار غزيرة في العجمي.. نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية مبكرًا -صور
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر