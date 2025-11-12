تأجيل محاكمة 35 متهماً في خلية الاتجار بالعملة لجلسة 12 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل محاكمة 35 متهماً المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 12 يناير لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية الجلسة.

وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 1677 لسنة 2024 أن المتهمين من الأول وحتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين تهم الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمين من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين المشاركة في تحقيق أغراض الجماعة.

وأكد أمر الإحالة أن جميع المتهمين اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب، وأن التمويل كان بغرض إرهابي، حيث تبين أن قيادات جماعة الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عبر توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة للخارج، وغسل تلك الأموال عبر شركات غير مرصودة بهدف تمويل عمليات عدائية والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.