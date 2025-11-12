انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب حريق شقة سكنية بالمنيب

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي؛ للتعرف على سبب حريق اشتعل داخل شقة سكنية في منطقة المنيب؛ للوقوف على ملابساته وحصر التلفيات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في المنيب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

