تجري نيابة بولاق الدكرور، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة داخل برميل مغطى بالفوم في أحد العقارات المهجورة بمنطقة صفط اللبن.

وكشفت التحقيقات أن العقار فارغ حالياً من السكان، ويعود ملك الشقة التي عُثر فيها على جثة الفتاة إلى خال مالك المنزل محبوس حالياً على ذمة قضية مشاجرة، ويقضي عقوبة السجن 3 سنوات.

وأكدت التحقيقات أنه عقب انبعاث رائحة كريهة من الشقة، أبلغ الجيران مالك الشقة، فتوجه إلى المكان وعثر على البرميل بداخله الجثة وأبلغ الشرطة فوراً.

ويقوم فريق البحث الجنائي، برئاسة المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، بمراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، تمهيداً لتحديد هوية المتورطين وكشف ملابسات الواقعة، كما سيتم استئذان النيابة العامة لاستخراج مالك المنزل من محبسه لاستجوابه حول مدى تورطه بالجريمة.

وأشارت النيابة إلى أن الجثة تم نقلها إلى مشرحة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة بدقة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت مباشرة التحقيق.

وأكدت النيابة أن جميع الإجراءات الأمنية والقانونية جارية لضمان سرعة الكشف عن ملابسات الحادث، وتقديم المسؤولين عنه للعدالة، بما يحفظ أمن وسلامة المواطنين في المنطقة.