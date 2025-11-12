تصادم قطار بشخص في مزلقان زكي بطوخ

شهد مزلقان زكي بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا، مساء اليوم، إثر تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.

تلقى مركز شرطة طوخ بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم في نطاق المزلقان المشار إليه، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني لتيسير حركة القطارات وتأمين موقع الواقعة.

وبالفحص تبين أن القطار اصطدم بأحد المواطنين أثناء مروره من المزلقان في لحظة غفلة، ما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة بالجسم، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى قها المركزي لتلقي العلاج اللازم.