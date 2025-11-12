تعيين اللواء محمد يوسف مديرًا لأمن القاهرة وراشد مستشارًا للوزير
كتب : محمد الصاوي
04:15 م 12/11/2025
اللواء محمد يوسف مدير أمن القاهرة
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء محمد يوسف مساعدًا أول للوزير، مديرًا لأمن القاهرة، خلفًا للواء طارق راشد.
ويُعد اللواء محمد يوسف أحد أبرز القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حيث تولى خلال مسيرته عددًا من المواقع المهمة، كان آخرها حكمدار العاصمة، قبل تصعيده لتولي قيادة المنظومة الأمنية بالمحافظة.
كما شمل القرار تعيين اللواء طارق راشد مستشارًا لوزير الداخلية، واللواء منتصر فخر الدين حكمدارًا للعاصمة، واللواء محمد عودة مديرًا لقطاع الجنوب.
يُعد اللواء طارق راشد من القيادات الأمنية البارزة بوزارة الداخلية، ويمتلك سجلًا حافلًا في العمل الأمني الميداني والإداري داخل مديرية أمن القاهرة.
تدرّج اللواء طارق راشد في عدد من المناصب القيادية داخل الجهاز الشرطي، حيث شغل منصب مديرا للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة. كما عُين من قبل مديرا لقطاع القاهرة الجديدة، ثم مديرًا لأمن القاهرة، وشارك في إدارة العديد من الخطط الأمنية الهامة لتأمين العاصمة، والتعامل مع الملفات الجماهيرية والجنائية المعقدة.
ويُعرف اللواء راشد بين زملائه بدقته الميدانية وقدرته على إدارة الأزمات، وبتاريخه الممتد في تطوير الأداء الأمني ومتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون.
وبصدور القرار الوزاري الأخير، تم تعيينه مستشارًا لوزير الداخلية للاستفادة من خبراته الواسعة في دعم العمل الأمني والتخطيطي على مستوى الجمهورية.
