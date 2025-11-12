إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج مخدرات بالشارع وتضبط المتهمين

كتب : عاطف مراد

03:38 م 12/11/2025
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 3 أشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص تبين أن الواقعة المُشار إليها بتاريخ 10 أكتوبر الماضي وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين – مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية) في حينه وبحوزتهم (كمية لمخدري "الآيس، البودر" – 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ترويج مخدرات بالشارع مواقع التواصل الاجتماعي القليوبية

