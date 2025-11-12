ضبط 520 قائد دراجة نارية خالفوا تعليمات الخوذة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال حملاتها المرورية المكثفة، 520 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بعد عدم التزامهم بارتداء الخوذة المقررة قانونًا، في إطار جهود الوزارة لحماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة أثناء القيادة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث.

كما دعت الوزارة قائدي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، لتسهيل حركة المرور ومنع التكدسات، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط المروري وضمان تطبيق القواعد التي تحمي المواطنين وتحد من الحوادث على الطرق.