كسور وسحجات متفرقة.. ضبط شخص اعتدى على نجلة شقيقته بالقليوبية


كتب - علاء عمران:

02:27 م 11/11/2025

المتهم

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط شخص قام بالتعدي بالضرب على طفلة، نجلة شقيق زوجته، بعد انتشار خبر الواقعة على أحد المواقع الإخبارية.

أظهرت التحريات أن الحادث وقع في الثالث من الشهر الجاري، حيث تقدمت والدة الطفلة ببلاغ أكدت فيه تعرض ابنتها للضرب، ما أدى إلى إصابتها بكسر وسحجات متفرقة في الجسم، فيما أخفت شقيقة المعتدي الواقعة عنها.

وعند مواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد تأديب الطفلة، وأكدت التحريات عدم تورط شقيقته في الحادث.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كسر وسحجات متفرقة اعتدى على طفلة القليوبية

