حجز دعوى نفقة متجددة ضد إبراهيم سعيد بـ150 ألف جنيه للحكم

قررت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تأجيل إعادة الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك بشأن نفقة تقدر بـ150 ألف جنيه، بسبب امتناعه عن سداد النفقة الشهرية المستحقة لابنتيه لجلسة 29 نوفمبر الجاري للحكم.

تحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة النظر فيها لإعلان اللاعب قانونيا بأمر الدفع أو الحبس، وفقا لقواعد قضايا الأحوال الشخصية.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بشطب دعوى طليقة اللاعب، التي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، وذلك لعدم حضورها جلسات المحاكمة.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، وذلك عقب قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.

