إعلان

حجز دعوى نفقة متجددة ضد إبراهيم سعيد بـ150 ألف جنيه للحكم

كتب : أحمد عادل

01:05 م 11/11/2025

إبراهيم سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تأجيل إعادة الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك بشأن نفقة تقدر بـ150 ألف جنيه، بسبب امتناعه عن سداد النفقة الشهرية المستحقة لابنتيه لجلسة 29 نوفمبر الجاري للحكم.

تحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة النظر فيها لإعلان اللاعب قانونيا بأمر الدفع أو الحبس، وفقا لقواعد قضايا الأحوال الشخصية.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بشطب دعوى طليقة اللاعب، التي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، وذلك لعدم حضورها جلسات المحاكمة.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، وذلك عقب قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الأسرة إبراهيم سعيد الأهلي والزمالك النفقة الشهرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة