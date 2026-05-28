ألقت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابي يضن 6 أشخاص، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، تخصصوا في النصب على المواطنين من خلال تصنيع جنيهات وسبائك ذهبية مقلدة وترويجها على أنها أصلية.

وحذرت وزارة الداخلية، في بيان، المواطنين من شراء المشغولات الذهبية من أشخاص أو أماكن غير موثوقة، ونصحت بالتعامل فقط مع المتاجر المعتمدة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يصهرون النحاس داخل ورشة مؤجرة، ثم تشكيله داخل إسطمبات خاصة وتلميعه بمواد كيميائية لإعطائه مظهر الذهب الحقيقي، بهدف خداع المواطنين.

وتبين أنهم كانوا يشترون جنيهات ذهبية أصلية مغلفة، ثم يضعون في الأغلفة الجنيهات المقلدة، وإعادة غلقها مرة أخرى، وبيعها للمواطنين على أنها أصلية، باستخدام فواتير مزورة مدون عليها أختام منسوبة لمحلات مصوغات ذهبية لإثبات مصدرها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق مديرية أمن الغربية، وبحوزتهم 63 جنيهًا ذهبيًا مقلدًا، و5 سبائك ذهبية مختلفة الأوزان مقلدة، و18 غلافًا فارغًا لجنيهات وسبائك ذهبية منسوبة لإحدى الشركات، إلى جانب كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، و10 هواتف محمولة، وأدوات التصنيع، و6 فواتير خالية البيانات مزيلة بأكلشيهات مزورة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكاب 6 وقائع بنفس الأسلوب.

