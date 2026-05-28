تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بتحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة، وإجبار الركاب على النزول في منتصف الطريق، إلى جانب التعدي على أحدهم بالسب والشتم.

وبالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات كشفت أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري، وأثناء استقلال عدد من الركاب السيارة الميكروباص المشار إليها، نشبت مشادة كلامية بين السائق وأحد الركاب بسبب الخلاف على الأجرة والتوقف، تطورت إلى قيام السائق بالتعدي عليه بالسب والشتم وتوجيه عبارات مسيئة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام السائق بإجبار باقي الركاب على النزول من السيارة في منتصف الطريق العام دون مراعاة لظروفهم.

وعقب تقنين الإجراءات وتتبع خط سير المركبة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة الميكروباص محل الواقعة، وتبين أنها منتهية التراخيص بالكامل، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك بوقوع خلاف لحظي مع الركاب.

وتم التحفظ على السيارة بمستودع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

