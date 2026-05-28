إعلان

خلاف على الأجرة يتحول لاعتداء داخل ميكروباص وإجبار الركاب على النزول

كتب : علاء عمران

12:46 م 28/05/2026

مديرية أمن بني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بتحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة، وإجبار الركاب على النزول في منتصف الطريق، إلى جانب التعدي على أحدهم بالسب والشتم.

وبالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات كشفت أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري، وأثناء استقلال عدد من الركاب السيارة الميكروباص المشار إليها، نشبت مشادة كلامية بين السائق وأحد الركاب بسبب الخلاف على الأجرة والتوقف، تطورت إلى قيام السائق بالتعدي عليه بالسب والشتم وتوجيه عبارات مسيئة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام السائق بإجبار باقي الركاب على النزول من السيارة في منتصف الطريق العام دون مراعاة لظروفهم.

وعقب تقنين الإجراءات وتتبع خط سير المركبة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة الميكروباص محل الواقعة، وتبين أنها منتهية التراخيص بالكامل، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك بوقوع خلاف لحظي مع الركاب.

وتم التحفظ على السيارة بمستودع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلاف على الأجرة النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إليسا تدعم عزيز الشافعي بعد الهجوم بسبب أغنية "بحرية"
زووم

إليسا تدعم عزيز الشافعي بعد الهجوم بسبب أغنية "بحرية"
"بتر كامل في الساق اليمنى".. سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته
زووم

"بتر كامل في الساق اليمنى".. سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته
مسؤول سعودي يكشف مفاجأة.. رونالدو صلى مع اللاعبين قبل مباراة ضمك
رياضة عربية وعالمية

مسؤول سعودي يكشف مفاجأة.. رونالدو صلى مع اللاعبين قبل مباراة ضمك
خطوات صباحية سهلة لرفع مستوى طاقتك وتحسين مزاجك
نصائح طبية

خطوات صباحية سهلة لرفع مستوى طاقتك وتحسين مزاجك
ميرنا جميل وأصالة ومصطفى غريب.. بالصور احتفالات النجوم بعيد الأضحى
زووم

ميرنا جميل وأصالة ومصطفى غريب.. بالصور احتفالات النجوم بعيد الأضحى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان