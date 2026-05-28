فيديو مفبرك يشعل الجدل في قنا.. والداخلية تكشف الحقيقة الكاملة

كتب : علاء عمران

12:16 م 28/05/2026

المتهمون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو مفبرك تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله القائم على النشر قيام رجال الشرطة بالتعدي على منزله وإتلاف واجهاته والاستيلاء على محتوياته بدائرة مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا، وتبين عدم صحة تلك الادعاءات.

وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بتاريخ 24 من الشهر الجاري بين طرفين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

وضم الطرف الأول ربة منزل ونجليها، مصابين بجروح قطعية وكدمات متفرقة، فيما ضم الطرف الثاني 4 أشخاص من بينهم القائم على نشر الفيديو.

وكشفت التحريات أن المشاجرة تطورت بعدما توجه الطرف الأول إلى منزل الطرف الثاني وقام بتحطيم الأبواب وإتلاف محتويات داخله، قبل أن يتبادل الطرفان الاعتداء باستخدام عصي خشبية "شوم"، ما أسفر عن وقوع إصابات.

كما أوضحت التحريات أن أحد أفراد الطرف الثاني قام بتصوير آثار التلفيات التي أحدثها الطرف الأول، ونشر مقطع الفيديو مدعيًا كذبًا أن الشرطة هي من قامت بذلك، في محاولة لتضليل الرأي العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة كاملة وخلفية النزاع، والادعاءات الكاذبة المنسوبة للشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

