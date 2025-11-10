إعلان

معركة بالسلاح في قلب فيصل.. مشاجرة تحول شارع العشرين إلى ساحة حرب

كتب : محمد شعبان

07:22 م 10/11/2025

مشاجرة دامية بالسلاح الأبيض - أرشيفية

في مشهد أقرب لأفلام الأكشن، تحول شارع العشرين بمنطقة فيصل إلى ساحة معركة مفتوحة. ضرب، صراخ، وأسلحة بيضاء تُلمع في وضح النهار، وسط دهشة المارة ورعب أصحاب المحال.

كاميرات المراقبة وثقت اللحظة التي تحوّلت فيها مشادة كلامية إلى معركة دامية بين عدد من الأشخاص، استخدموا فيها الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن إصابة أحدهم بجروح خطيرة وسط الشارع.

لم يتوقف العنف عند هذا الحد، بل اقتحم المتشاجرون أحد محال الملابس الشهيرة في المنطقة، وبدأوا في تكسير المانيكانات والمعدات وتخريب محتويات المحل بالكامل، تاركين خلفهم آثار دماء وخسائر مادية جسيمة.

العاملون بالمحل حاولوا التدخل، لكنهم تعرضوا لاعتداءات لفظية وتهديدات مباشرة من أطراف المشاجرة، قبل أن يفر الجميع هاربين تاركين خلفهم فوضى وذعرًا أصاب كل من شهد الواقعة.

ناشر الفيديو كتب عبر مواقع التواصل أن الحادث وقع في وضح النهار وأمام أعين المواطنين، مطالبًا بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية لردع المتهمين وحماية الأهالي من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن العام.

وبالفعل، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فور تداول الفيديو، وبدأت في فحصه لتحديد هوية المشاركين في الواقعة، وجمع الأدلة من موقع الحادث وتحفظت على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، كما يجري استجواب عدد من الشهود والعاملين بالمحال التجارية في المنطقة.

وأكد مصدر أمني بالجيزة أن الجهود تتواصل على مدار الساعة لضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدًا أن القانون سيطال كل من شارك في هذا العمل الإجرامي الذي أثار الذعر بين المواطنين.

مشاجرة فيصل شارع العشرين الجيزة محل

