للاطلاع.. قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة 27 متهماً بـ"خلية أكتوبر"

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 27 متهماً في القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ"الخلية الهيكلية"، لجلسة 30 ديسمبر للاطلاع.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2014 حتى 27 يونيو 2021، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما ارتكب المتهمون الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرون جرائم تمويل الإرهاب، من خلال حيازة ونقل أموال ومعلومات للجماعة الإرهابية، واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، كما حاز بعضهم أسلحة نارية.